Сочинение на тему:как мы отдыхаем семьей в городе. помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Часто мы с моей семьёй в свободное время идём гулять в разные места . Я люблю гулять в парке , на речке . Мне очень нравится природа моего города . Каждое деревцо мне дорого . Я очень люблю гулять со своей семьей в моём городе .