Сочинение на тему:как мы отдыхаем семьей в городе. помогите пожалуйста

Обществознание
Сочинение на тему:как мы отдыхаем семьей в городе. помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто мы с моей семьёй в свободное время идём гулять в разные места . Я люблю гулять в парке , на речке . Мне очень нравится природа моего города . Каждое деревцо мне дорого . Я очень люблю гулять со своей семьей в моём городе .
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