Даю 15 баллов за хороший ответ. Задания так же просты, как и предыдущие. Надо всего-лишь сделать 4 тестика и отметить ответы, работы на 5 минут. Тест 1. 1) Укажите химическую формулу глюкозы а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С5...
Химия
Даю 15 баллов за хороший ответ. Задания так же просты, как и предыдущие. Надо всего-лишь сделать 4 тестика и отметить ответы, работы на 5 минут. Тест 1. 1) Укажите химическую формулу глюкозы а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу моносахарида а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы этанола и глюкозы а. Бромная вода; б. Сu(ОН)2; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме (С6Н10О5)n → C6H12O6 → С2Н5ОН → СО2 Тест 2. 1) Укажите химическую формулу крахмала а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу полисахарида а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы сахарозы и глюкозы а. Бромная вода; б. Сu(ОН)2; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме (С6Н10О5)n → СО2 → C6H12O6 → Н2О Тест 3. 1) Укажите химическую формулу целюлозы а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу моносахарида а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы глицерила и глюкозы а. Бромная вода; б. Ag2O(NH)3; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме (С6Н10О5)n → C6H12O6 → Н2О → C6H12O6 Тест 4. 1) Укажите химическую формулу сахарозы а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу полисахарида а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы метанола и глюкозы а. Бромная вода; б. Ag2O(NH)3; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме СН3ОН → Н2О → C6H12O6 → С12Н22О11 Дерзайте, времени у вас до 10:00 по МСК.
Ответ(ы) на вопрос:
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Тест 1. 1)-а, 2)-а, 3)-б, 4) (C6H10O5)n+nH2O[альфа-амилаза]=nC6H12O6, C6H12O6[спиртовое брожение]=2C2H5OH+2CO2⇧, C2H5OH+3O2[t]=2CO2+3H2O. Тест 2. 1)-б, 2)-б, 3)-б, 4)- [C5H8O10]n+6nO2[t]=6nCO2+5nH2O+Q ; 6CO2+6H2O[фотосинтез]=C6H12O6+6O2⇧ -2816кДж ; C6H12O6+6O2[дыхание]=6CO2+6H2O +2816кДж. Тест 3. 1)-а, 2)-а, 3)-б, 4) (C6H10O5)n+nH2O[альфа-амилаза]=nC6H12O6 ; C6H12O6+6O2[дыхание]=6CO2+6H2O +2816кДж ; 6CO2+6H2O[фотосинтез]=C6H12O6+6O2⇧ -2816кДж. Тест 4. 1)-г, 2)-б, 3)-б, 4) 2H3C-OH+3O2[t]=2CO2+4H2O ; 6CO2+6H2O[фотосинтез]=C6H12O6+6O2⇧ -2816кДж ; C6H12O6(α-D-глюкоза)+C6H12O6(β-D-фруктоза)=C12H22O11+H2O.
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