Даю 15 баллов за хороший ответ. Задания так же просты, как и предыдущие. Надо всего-лишь сделать 4 тестика и отметить ответы, работы на 5 минут. Тест 1. 1) Укажите химическую формулу глюкозы а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С5...

Химия

Даю 15 баллов за хороший ответ. Задания так же просты, как и предыдущие. Надо всего-лишь сделать 4 тестика и отметить ответы, работы на 5 минут. Тест 1. 1) Укажите химическую формулу глюкозы а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу моносахарида а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы этанола и глюкозы а. Бромная вода; б. Сu(ОН)2; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме (С6Н10О5)n → C6H12O6 → С2Н5ОН → СО2 Тест 2. 1) Укажите химическую формулу крахмала а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу полисахарида а. C6H12O6; б. (C6H10O5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы сахарозы и глюкозы а. Бромная вода; б. Сu(ОН)2; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме (С6Н10О5)n → СО2 → C6H12O6 → Н2О Тест 3. 1) Укажите химическую формулу целюлозы а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу моносахарида а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы глицерила и глюкозы а. Бромная вода; б. Ag2O(NH)3; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме (С6Н10О5)n → C6H12O6 → Н2О → C6H12O6 Тест 4. 1) Укажите химическую формулу сахарозы а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С5Н10О5; г. С12Н22О11 2) Укажите химическую формулу полисахарида а. C6H12O6; б. (С6Н10О5)n; в. С3Н8О3; г. С12Н22О11 3) Укажите реагент, с помощью которого можно отличить растворы метанола и глюкозы а. Бромная вода; б. Ag2O(NH)3; в. СuО; г. Йод 4) Сложите уравнения реакций по данной схеме СН3ОН → Н2О → C6H12O6 → С12Н22О11 Дерзайте, времени у вас до 10:00 по МСК.

Автор: Гость