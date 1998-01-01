Доклад про Францию 2 класса по окружаещему миру

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Франция - одна из крупнейших европейских стран; она расположена в западной части Европейского материка. Территория Франции - 552 тыс. кв.км. Очертания Франции напоминают правильный пятиугольник со сторонами примерно по 600 км каждая. Более половины периметра составляют морские границы, омываемые Северным морем, проливом Ла-Манш, Атлантическим океаном и Средиземным морем. Во Франции сосредоточено огромное количество культурных ценностей, практически каждый город, а иногда и небольшие деревеньки представляют собой настоящие музеи истории и культуры. Франция - страна древних замков, соборов, дворцов, музеев, театров, лыжных курортов в Альпах, прекрасных пляжей атлантического и средиземноморского побережий и обширных виноградников. Париж – столица Франции с Х в. н. э. Французские Альпы - самые высокие горы Западной Европы, крупнейший в мире центр зимнего спорта. Популярнейшие курорты - Шамони и Куршевель, Ля Плянь, Межев, Мерибель и др. Шамони - самый старый зимний курорт мира, расположенный у подножия г. Монблан. Реки: Сена, пересекающая столицу страны; Луара, славящаяся замками на её берегах; Гаронна, воды которой орошают знаменитые бордоские виноградники, а также Рейн, пограничный с Германией (на картинке река Сена в Париже). Евродиснейленд находится в 32 км от Парижа в местечке Марн-ла-Валль и привлекает наибольшее количество посетителей. Это самый крупный в Европе (1943 гектара) парк развлечений. Здесь ежедневно работают сотни аттракционов, парадов и шоу, курсируют настоящий поезд, плавают пиратские фрегаты и пароход времен Марка Твена, курятся гейзеры и "взрываются" вулканы, открываются пещеры с сокровищами, тоннели и висячие мосты, а также "живет" множество диких животных и сказочных героев, от Белоснежки и Квазимодо до героев Индианы Джонса и "Звездных войн" Лукаса. Марсель. Крупный портовый город на средиземноморскомпобережье Франции Замок Шамбор, самый большой замок Луары. Строительство велось в 1526-1544 по приказу короля Франциска I. В замке 440 комнат, 365 каминов, 63 лестницы. К юго-западу от Парижа лежит знаменитый Шартр, прославившийся своим собором Нотр-Дам ("Шартрский Собор", XII в.), стены и башни которого украшаены множеством "горгулий" - фантастических животных и демонов, будто сошедших с гравюр Дюрера. Собор Шартрской Богоматери возведен на месте древней святыни друидов. Строительство началось в 11 в., храм был освящен в 1260. Ницца - "столица" Лазурного берега, раскинувшаяся на берегу бухты Байе-дез-Ангез ("Бухта Ангелов"), окруженной предгорьями Приморских Альп. Корсика –это французский остров в Средиземном море с необыкновенным ландшафтом. Это бурные реки с разноцветной галькой, прекрасные пляжи, тихие бухты и гранитные скалы залива Порто, подводные пещеры, "лунный пейзаж" пустыни Агриаты, ореховые рощи хребта Кастаньичча, зеленая горная дубовая долина Гуиззани, залив Бонифацио с крутыми белыми прибрежными скалами, чистые горные озера, гора Монте-Синту и ещё 20 горных вершин, мягкие мускатные вина и церкви из розового и зеленого мрамора. Более одной трети вин, производимых в странах ЕС, изготовлены во Франции, которая является крупнейшим в Европе поставщиком вина. Франция также славится как производитель многочисленных сортов сыра Французская косметика и духи узнаваемы везде и ценятся во всем мире. Французские имена Шанель, Диор, Ив Сен-Лоран ассоциируются с переломной эпохой в истории костюма - эпохой возникновения Высокой моды, когда моделирование одежды возводится в ранг искусства и обрастает множеством легенд. Франция является четвертым в мире и вторым в Европе (после Германии) производителем автомобилей. Главными производителями являются компании «Рено» и «Пежо» (в который входит «Ситроен»). Франция – один из крупнейших в мире производителей вооружения: авиационной техники, ракетного оружия, боевых кораблей, бронетехники и электроники. Французы обожают футбол. Национальная сборная Франции была Чемпионом Мира в 1998г., Чемпионом Европы в 2000 г.