Какие чувства испытывал ты при чтении рассказа челкаш

Литература
Какие чувства испытывал ты при чтении рассказа челкаш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При чтении рассказа "Челкаш" испытываешь чувства уважения к Челкашу-вору и пьянице,который не утратил свою человечность.И чувство призрения и жалости к Гавриле,который по сравнению с Челкашем,утратил уважение к себе и почти совершил убийство,ради денег.
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