Какие чувства испытывал ты при чтении рассказа челкаш

Гость: Гость:

При чтении рассказа "Челкаш" испытываешь чувства уважения к Челкашу-вору и пьянице,который не утратил свою человечность.И чувство призрения и жалости к Гавриле,который по сравнению с Челкашем,утратил уважение к себе и почти совершил убийство,ради денег.