Какие чувства испытывал ты при чтении рассказа челкаш
Литература
Какие чувства испытывал ты при чтении рассказа челкаш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При чтении рассказа "Челкаш" испытываешь чувства уважения к Челкашу-вору и пьянице,который не утратил свою человечность.И чувство призрения и жалости к Гавриле,который по сравнению с Челкашем,утратил уважение к себе и почти совершил убийство,ради денег.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
9 класс Убедительная просьба отвечать пользователей, хорошо разбирающихся в англ. языке. (Полные, грамотные предложения, учитывая временные формы).
Математика