Точка движется прямолинейно по закону x(t)=4t^3+11t^2+8(x измеряется в метрах,t в секундах)Напишите формулу для вычесления скорости в любой момент времени и вычислите её при t=2,указание V(t)=x(t),V(2)-?
Математика
Точка движется прямолинейно по закону x(t)=4t^3+11t^2+8(x измеряется в метрах,t в секундах)Напишите формулу для вычесления скорости в любой момент времени и вычислите её при t=2,указание V(t)=x(t),V(2)-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость равна производной функции пути. Задана функция пути x(t)=4t^3+11t^2+8. Скорость V = x '(t) = 12t ²+22t. При t=2 V(2) = 12*2²+22*2 =48 + 44 = 92 м/с.
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