Точка движется прямолинейно по закону x(t)=4t^3+11t^2+8(x измеряется в метрах,t в секундах)Напишите формулу для вычесления скорости в любой момент времени и вычислите её при t=2,указание V(t)=x(t),V(2)-?

Математика

Точка движется прямолинейно по закону x(t)=4t^3+11t^2+8(x измеряется в метрах,t в секундах)Напишите формулу для вычесления скорости в любой момент времени и вычислите её при t=2,указание V(t)=x(t),V(2)-?

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