Как записать цифрами десятичную дробь - две целых пятьсот семь десятитысячных?
Математика
Как записать цифрами десятичную дробь - две целых пятьсот семь десятитысячных?
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Гость:
2,507 наверно так!!!!!!!
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