Найдите длину окружности площадь круга описанного около треугольника со сторона??и 16 30 34

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Полупериметр этого треугольника равен (16 + 30 + 34):2 = 40, его площадь равна , радиус описанной вокруг треугольника окружности равен 16*30*34:(4*240) = 17. Длина окружности равна 2πr = 34π Площадь круга равна πr² = 289π Ответ: 34π; 289π