1) При разложении купрум гидроксида (Cu(OH)2) получили оксид, который прореагировал с 14,6 г. хлоридной кислоты. Найти массу соли (CuCl2), которая получилась в ходе реакции. Мой ответ 26,8г. но я почти уверен, что это - неправи...

Химия

1) При разложении купрум гидроксида (Cu(OH)2) получили оксид, который прореагировал с 14,6 г. хлоридной кислоты. Найти массу соли (CuCl2), которая получилась в ходе реакции. Мой ответ 26,8г. но я почти уверен, что это - неправильно. Прошу проверить, и если ответ не верный - объяснить как Вы решили данную задачу. 2) К раствору AgNO3 долили 10 мл. HCl и получили 2,87 г осадка (AgCl3). Определите, сколько моль хлоридной кислоты содержалось в 1л. ее раствора.

Автор: Гость