1) При разложении купрум гидроксида (Cu(OH)2) получили оксид, который прореагировал с 14,6 г. хлоридной кислоты. Найти массу соли (CuCl2), которая получилась в ходе реакции. Мой ответ 26,8г. но я почти уверен, что это - неправи...
Химия
1) При разложении купрум гидроксида (Cu(OH)2) получили оксид, который прореагировал с 14,6 г. хлоридной кислоты. Найти массу соли (CuCl2), которая получилась в ходе реакции. Мой ответ 26,8г. но я почти уверен, что это - неправильно. Прошу проверить, и если ответ не верный - объяснить как Вы решили данную задачу. 2) К раствору AgNO3 долили 10 мл. HCl и получили 2,87 г осадка (AgCl3). Определите, сколько моль хлоридной кислоты содержалось в 1л. ее раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вы решили ее практически правильно. Но одно замечание: обычно атомную массу меди берут 64, а не 63, как Вы. Поэтому правильный ответ - 27 грамм 2) Первое замечание: серебро Ag - одновалентное, поэтому формула соли - AgCl. Второе: "хлоридная кислота" не говорят, говорят "хлороводородная" или "соляная", это почти одно и то же. Теперь про задачу: AgNO3+HCl=AgCl+HNO3 n - количество вещества (моль) n(AgCl)=m/M=2,87/143,5=0,02 моль n(HCl)=n(AgCl)=0,02 моль Остальное решается пропорцией: в 10 мл - 0,02 моль а в 1000 мл - х моль Получаем, что х=2 моль Нужны еще объяснения - спрашивайте, с удовольствием отвечу
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