Составь и запиши всевозможные разности у каторых уменьшаемое 14 а вычитаемое мень??е 4.найди значения этих разностей разложив уменьшаемое на разрядные слагаемые
Математика
Составь и запиши всевозможные разности у каторых уменьшаемое 14 а вычитаемое мень??е 4.найди значения этих разностей разложив уменьшаемое на разрядные слагаемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-3=11 (10+4)-3=10+1 14-2=12 (10+4)-2=10+2 14-1=13 (10+4)-1=10+3 Наверное так
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