Составь и запиши всевозможные разности у каторых уменьшаемое 14 а вычитаемое мень??е 4.найди значения этих разностей разложив уменьшаемое на разрядные слагаемые

Математика

Составь и запиши всевозможные разности у каторых уменьшаемое 14 а вычитаемое мень??е 4.найди значения этих разностей разложив уменьшаемое на разрядные слагаемые

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