Решите уравнение х^2+8х+4=0
Алгебра
Решите уравнение х^2+8х+4=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X² +8x+4=0 D=8² - 4*4=64-16=48 x₁=(-8-√48)/2=(-8-4√3)/2= -4 - 2√3 x₂= -4+2√3 Ответ: -4-2√3; -4+2√3.
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