Дано:AB=BC угол 1=2 доказать: треугольник abd=cbd

Геометрия
Дано:AB=BC угол 1=2 доказать: треугольник abd=cbd
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказывай через вертикальные углы а потом через треугольники
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