Дано число A = 7a67b. Какими могут быть числа a и b, если известно, что A делится на 18. Об??едите возможные пары чисел (на первом месте стоит число a, на втором — число b). 4 и 4 4 и 3 5 и 2 6 и 2 3 и 4
Алгебра
Дано число A = 7a67b. Какими могут быть числа a и b, если известно, что A делится на 18. Об??едите возможные пары чисел (на первом месте стоит число a, на втором — число b). 4 и 4 4 и 3 5 и 2 6 и 2 3 и 4
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