Дано треугольник ABC и ADC, AC-общая сторона, угол A=40, угол C=70 в треугольнике ADC, угол C=66 в треугольнике ABC, BC=AD. Найти уголB

Геометрия
Дано треугольник ABC и ADC, AC-общая сторона, угол A=40, угол C=70 в треугольнике ADC, угол C=66 в треугольнике ABC, BC=AD. Найти уголB
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол B равен 94° т.к. угол А =20°, а угол С=66°
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