Для линейной функции p=4c запишите какую-либо функцию,график которой: а)параллелен ??рафику этой функции; б)пересекает график этой функции

Математика

Для линейной функции p=4c запишите какую-либо функцию,график которой: а)параллелен ??рафику этой функции; б)пересекает график этой функции

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