Для линейной функции p=4c запишите какую-либо функцию,график которой: а)параллелен ??рафику этой функции; б)пересекает график этой функции
Математика
Для линейной функции p=4c запишите какую-либо функцию,график которой: а)параллелен ??рафику этой функции; б)пересекает график этой функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллельная функция p=4c+12 пересекающиеся функция p=3c-13
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