дано: треугольник ABC угол АОС = 140 градусам АА1 и СС1 - биссектрисы Найти угол В
Алгебра
дано: треугольник ABC угол АОС = 140 градусам АА1 и СС1 - биссектрисы Найти угол В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cумма углов треугольника АОС, как любого другого, равна 180°. ∠ АОС=140° Следовательно, в △ АОС половина ∠ А и половина ∠ С в сумме составляют 180-140=40° А сумма целых углов А и С 40*2=80° Из суммы углов △ АВС ∠ В равен 180-80=100°
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