Дано: V(SO2) = 100 м^3 Найти: m(H2S) - ? Решение : x моль 4 464.28 моль H2S + O3 -gt; SO2 + H2O 1 моль 1 моль 1) V(SO2) = 100 м^3 = 10^3 * 100 л = 10^5 л v(SO2) = 10^5 л / 22.4л/моль = 4 464.28 моль 2) x / 1 = 4464.28/1 x = 446...
Литература
Дано: V(SO2) = 100 м^3 Найти: m(H2S) - ? Решение : x моль 4 464.28 моль H2S + O3 -gt; SO2 + H2O 1 моль 1 моль 1) V(SO2) = 100 м^3 = 10^3 * 100 л = 10^5 л v(SO2) = 10^5 л / 22.4л/моль = 4 464.28 моль 2) x / 1 = 4464.28/1 x = 4464.28 моль 3) m(H2S) = 34 г/ моль * 4464,28 моль = 151 785,52 г Ответ: m(H2S) = 151 785,52 г =)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это что ? слушай это вообще не литература ! зачем ты это решение не понятно по какому придмету написал ? тебе что заняться не чем ? если не чего делать ,то найди себе дело поинтересней !
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