Даны десять точек , расположенные в виде разностороннего треугольника . зачеркните некоторые из данных точек так, чтобы нельзя было построить ни одного равностороннего треугольника с вершинами в оставшихся точках . Постарайтесь...

Математика

Даны десять точек , расположенные в виде разностороннего треугольника . зачеркните некоторые из данных точек так, чтобы нельзя было построить ни одного равностороннего треугольника с вершинами в оставшихся точках . Постарайтесь зачеркнуть наименьшее количество точек

Автор: Гость