Даны десять точек , расположенные в виде разностороннего треугольника . зачеркните некоторые из данных точек так, чтобы нельзя было построить ни одного равностороннего треугольника с вершинами в оставшихся точках . Постарайтесь...

Математика
Даны десять точек , расположенные в виде разностороннего треугольника . зачеркните некоторые из данных точек так, чтобы нельзя было построить ни одного равностороннего треугольника с вершинами в оставшихся точках . Постарайтесь зачеркнуть наименьшее количество точек
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где фигура так же не понять
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