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(x-3)*(x-3)=25 вставьте цыфры вместо х
Математика
(x-3)*(x-3)=25 вставьте цыфры вместо х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=8 8-3=5 5*5=25 вот ответ
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