У lt; или равно 4800 х 74 - ( 506 - 399 ) х 301 + 30075 : 15 х 42 Пожалуйста!
Математика
У lt; или равно 4800 х 74 - ( 506 - 399 ) х 301 + 30075 : 15 х 42 Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)506-399=107 2)107*301=32207 3)4800*74=355200 4)35520-32207=3313 5)30075:15=2005 6)2005*42=84210 7)3313+84210=83523 у< или равно 83523 Подсчет выполняй столбиком, и расставь порядок действий в примере (сначала выполняем действия в скобочках, потом умножения или деления , дальше действия сложения или вычитания).
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