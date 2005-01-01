У lt; или равно 4800 х 74 - ( 506 - 399 ) х 301 + 30075 : 15 х 42 Пожалуйста!

Гость: Гость:

1)506-399=107 2)107*301=32207 3)4800*74=355200 4)35520-32207=3313 5)30075:15=2005 6)2005*42=84210 7)3313+84210=83523 у< или равно 83523 Подсчет выполняй столбиком, и расставь порядок действий в примере (сначала выполняем действия в скобочках, потом умножения или деления , дальше действия сложения или вычитания).