Какой способ образования слова "пашенный"?
Русский язык
Какой способ образования слова "пашенный"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова пашет + суффикс енн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста нужна сравнительная характеристика Швабрина и Гринёва по со??. положению, отношению к семье Гринёва, взаимоотношение , отношени...
Математика
Помогите пожалуйста!!! На отрезке AB отмечены две точки C и D.Найдите длину отрезка CD,если известно,что AC=1,6 см,DB=8,7 см,AB=14 см.Укажите,какая...
Математика
Охотничья собака бежала за зайцем со скоростью 16м\с, а заяц от неё со скоростью 12м\??. Собака догнала зайца за 13 с. Какое расстояние было между ...
География
Верно ли утверждение Земля имеет шарообразную форму и поэтому угол падения солне??ных лучей на земную поверхность