Охотничья собака бежала за зайцем со скоростью 16м\с, а заяц от неё со скоростью 12м\??. Собака догнала зайца за 13 с. Какое расстояние было между ними первоначально. Помогите с краткой записью.

Математика
Охотничья собака бежала за зайцем со скоростью 16м\с, а заяц от неё со скоростью 12м\??. Собака догнала зайца за 13 с. Какое расстояние было между ними первоначально. Помогите с краткой записью.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения собаки и зайца: 16-12=4 м/с. За 13 секунд со скоростью 4 м/с будет пройдено расстояние: 13*4=52 м. Можно решить другим способом: собака за 13 секунд пробежит расстояние 13*16=208 м, а заяц за это же время 13*12=156 м. Учитывая что собака догонит зайца, расстояние между ними было 208-156=52 м.
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