Что обозначают выделенные слова.поставте в них ударение.сороку,сорок,а сорок сорок сорок морок
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Что обозначают выделенные слова.поставте в них ударение.сороку,сорок,а сорок сорок сорок морок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СорОку,сОрок, а сОрок сорОк сОрок морОк.
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