Что обозначают выделенные слова.поставте в них ударение.сороку,сорок,а сорок сорок сорок морок

Русский язык
Что обозначают выделенные слова.поставте в них ударение.сороку,сорок,а сорок сорок сорок морок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СорОку,сОрок, а сОрок сорОк сОрок морОк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какая формула не верная и почему? 1) F = m•g, 2) F = m/g, 3) F = k∙x
Ответить
География
Сравнить отрасли промышленности ФРГ и Франция
Ответить
Русский язык
Фамилии образованные от названий птиц которые есть на фото пожалуйста не пишите дам 18 балов. Не менее 20 фамилий.Кто напишет ответ сейчас то сде...
Ответить
Математика
Саша в 3 раза моложе папы и в 2раза старше Коли .Сколько лет будет Саше если Коля моложе папы на 30 лет.
Ответить
Алгебра
Здравствуйте! Срочно пожалуйсто помогите с уровнением : 6 икс - 10,2 =0 :кокой ответ??? как выглядит полное решение??? помогите плиииз!
Ответить