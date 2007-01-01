Сравнить отрасли промышленности ФРГ и Франция
География
Сравнить отрасли промышленности ФРГ и Франция
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Федеративная Республика Германия занимает ведущее место в мировой экономике. В 2004 году по общему объему ВВП ФРГ занимала третье место, уступая лишь США и Японии. Однако в связи с резким экономическим ростом таких стран как Китай и Индия, в 2007 году Германия стала пятым государством мира по данному показателю. В настоящее время Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности составляет 2,833 триллиона долларов, или 34,400 долларов на душу населения. Примечательно, что в 2007 году рост ВВП Германии составил 2,6%.
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