Фамилии образованные от названий птиц которые есть на фото пожалуйста не пишите дам 18 балов. Не менее 20 фамилий.Кто напишет ответ сейчас то сделаю его лучшим ответом☺

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Фамилии образованные от названий птиц которые есть на фото пожалуйста не пишите дам 18 балов. Не менее 20 фамилий.Кто напишет ответ сейчас то сделаю его лучшим ответом☺

Автор: Гость