Фамилии образованные от названий птиц которые есть на фото пожалуйста не пишите дам 18 балов. Не менее 20 фамилий.Кто напишет ответ сейчас то сделаю его лучшим ответом☺
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Фамилии образованные от названий птиц которые есть на фото пожалуйста не пишите дам 18 балов. Не менее 20 фамилий.Кто напишет ответ сейчас то сделаю его лучшим ответом☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Филин, Снегирёв, Сорокин, Дятлов, Голубев, Воробьёв, Веретенников, Воронин, Зябликов, Нырков, Овсянников, Оляпкин, Погонышев, Перевозчиков, Пеликанов, Пищухин, Поползнев, Пеночкин, Сойкин, Скворцов, Сычов, Цаплин, Чечёткин, Чирков, Бакланов, Галкин.
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