Саша в 3 раза моложе папы и в 2раза старше Коли .Сколько лет будет Саше если Коля моложе папы на 30 лет.
Математика
Саша в 3 раза моложе папы и в 2раза старше Коли .Сколько лет будет Саше если Коля моложе папы на 30 лет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30:3=10(лет) -коле 2) 10÷2=5(лет)-коле
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