Саша в 3 раза моложе папы и в 2раза старше Коли .Сколько лет будет Саше если Коля моложе папы на 30 лет.

Математика

Саша в 3 раза моложе папы и в 2раза старше Коли .Сколько лет будет Саше если Коля моложе папы на 30 лет.

Автор: Гость