Здравствуйте! Срочно пожалуйсто помогите с уровнением : 6 икс - 10,2 =0 :кокой ответ??? как выглядит полное решение??? помогите плиииз!
Алгебра
Здравствуйте! Срочно пожалуйсто помогите с уровнением : 6 икс - 10,2 =0 :кокой ответ??? как выглядит полное решение??? помогите плиииз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-10,2=0 6х=0+10,2 6х=10,2 х=10,2:6 х=1,7
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