Какая формула не верная и почему? 1) F = m•g, 2) F = m/g, 3) F = k∙x

Физика
Какая формула не верная и почему? 1) F = m•g, 2) F = m/g, 3) F = k∙x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая формула . т.к. сила тяжести равна произведению массы на ускорение (второй з- н Ньютона).
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