Помогите пожалуйста нужна сравнительная характеристика Швабрина и Гринёва по со??. положению, отношению к семье Гринёва, взаимоотношение , отношение к Русскому бунту , любовь и понятие чести и долга

Математика
Помогите пожалуйста нужна сравнительная характеристика Швабрина и Гринёва по со??. положению, отношению к семье Гринёва, взаимоотношение , отношение к Русскому бунту , любовь и понятие чести и долга
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