Даны два массива А и В, упорядоченные по возрастанию. Слить эти два массива в один, также упорядоченный по возрастанию.
Информатика
Даны два массива А и В, упорядоченные по возрастанию. Слить эти два массива в один, также упорядоченный по возрастанию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.Net 3.1 сборка 1200 const n = 15; begin var a := ArrRandom(n, 0, 50).Sorted; var b := ArrRandom(n, 0, 50).Sorted; a.Println; b.Println; a := a.Concat(b).Sorted.ToArray(); a.Println; end.
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