Даны два массива А и В, упорядоченные по возрастанию. Слить эти два массива в один, также упорядоченный по возрастанию.

Информатика
Даны два массива А и В, упорядоченные по возрастанию. Слить эти два массива в один, также упорядоченный по возрастанию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.Net 3.1 сборка 1200 const     n = 15; begin     var a := ArrRandom(n, 0, 50).Sorted;     var b := ArrRandom(n, 0, 50).Sorted;     a.Println;     b.Println;     a := a.Concat(b).Sorted.ToArray();     a.Println;     end.
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