Даны два массива А и В, упорядоченные по возрастанию. Слить эти два массива в один, также упорядоченный по возрастанию.

Информатика

Даны два массива А и В, упорядоченные по возрастанию. Слить эти два массива в один, также упорядоченный по возрастанию.

Автор: Гость