Даны две вершины ромба ABCD A(-3;1),B(-4;4) и О(-2;2)—точка пересечения диагоналей ромба. Найдите координаты вершин С и D.Составьте уравнение прямой,проходящей через точки С и D.Заранее спасибо!

Геометрия

Даны две вершины ромба ABCD A(-3;1),B(-4;4) и О(-2;2)—точка пересечения диагоналей ромба. Найдите координаты вершин С и D.Составьте уравнение прямой,проходящей через точки С и D.Заранее спасибо!

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