Даны две вершины ромба ABCD A(-3;1),B(-4;4) и О(-2;2)—точка пересечения диагоналей ромба. Найдите координаты вершин С и D.Составьте уравнение прямой,проходящей через точки С и D.Заранее спасибо!

Геометрия
Даны две вершины ромба ABCD A(-3;1),B(-4;4) и О(-2;2)—точка пересечения диагоналей ромба. Найдите координаты вершин С и D.Составьте уравнение прямой,проходящей через точки С и D.Заранее спасибо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ АС. координатыС(х2;у2). находим по формуле х2= 2х-х1. у2=2у-у1. х2= 2·(-2)-(-3)=-4+3=-1. у2=2·2-1=3. С(-1;3). диагональВД. Д(х2;у2) х2=2·(-2)-(-4)=0. у2=2·2-4=0. Д(0;0). уравнение прямой СД. С(-1;3). Д(0;0) (х-х1)(у2-у1)=(х2-х1)(у-у1). (х-(-1))(0-3)=(0-(-1))(у-3) -3х-3=у-3. у+3х=0.- уравнение прямой СД.
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