Даны пары имен существительных. Лошадь-лошадка,машина-машинка,корзина-корзинка,м??шь-мышка,горсть-горстка,поляна-полянка,ночь-ночка,дорога-дорожка. Левое слово пары-это производящее слово,а правое слово пары-это производное сло...

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Даны пары имен существительных. Лошадь-лошадка,машина-машинка,корзина-корзинка,м??шь-мышка,горсть-горстка,поляна-полянка,ночь-ночка,дорога-дорожка. Левое слово пары-это производящее слово,а правое слово пары-это производное слово. Одни пары слов имеют один и тот же грамматический признак,а в других парах слова различаются по этому же признаку. Укажите этот грамматический признак и разделите пары на две группы в зависимости от отношения к нему.

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