Даны вещества: HCl;H2;KMnO4;O2;Cl2;HNO3. С какими из них будет взаимодействовать пропан. Нап??сать уравнения реакций

Химия

Даны вещества: HCl;H2;KMnO4;O2;Cl2;HNO3. С какими из них будет взаимодействовать пропан. Нап??сать уравнения реакций

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