Даны вещества: HCl;H2;KMnO4;O2;Cl2;HNO3. С какими из них будет взаимодействовать пропан. Нап??сать уравнения реакций

Химия
Даны вещества: HCl;H2;KMnO4;O2;Cl2;HNO3. С какими из них будет взаимодействовать пропан. Нап??сать уравнения реакций
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропан C3H8 1) Горение C3H8+5O2=3CO2+4H2O 2) Галогенирование C3H8+Cl2=C3H7Cl +HCl 3) Нитрование C3H8+HNO3=C3H7NO2+H2O
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