Дать характеристику тембров инструментов каждой группы оркестра.

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Слово "оркестр" возникло в Греции задолго до нашей эры. Глагол "орхео" означает "танцую", а орхестрой греки называли полукруглую площадку театра, на которой пел свои партии хор - непременный участник каждой трагедии и комедии.На исходе средневековья в Италии сделали попытку возродить античную драму. Это положило начало совершенно иному типу музыкально-театрального искусства - опере. Хор здесь, правда, не играл такой выдающейся роли, как в древнегреческой трагедии: главное значение в ранней европейской опере приобрели певцы-солисты с группой инструменталистов, которые аккомпанировали пению. Однако они не были единственными участниками представления, поэтому, чтобы не мешать зрителям видеть артистов на подмостках, располагались в специальном углублении между партером и сценой. Вначале "оркестром" стали называть именно это место, а затем уже - и самих исполнителей.Концертный симфонический оркестр, в отличие от оперного, располагается прямо на сцене и постоянно находится в поле зрения слушателей. В силу исторических традиций концертный и оперный симфонические оркестры долгое время отличались своим составом, но в наши дни это различие почти стерлось.Общее число музыкантов симфонического оркестра не постоянно: оно может колебаться в пределах 60-120 (и даже больше) человек. Такому большому составу участников для согласованной игры необходимо умелое руководство. Эта роль принадлежит дирижеру. До начала 19 века дирижер во время исполнения сам играл на каком-нибудь инструменте - например, на скрипке. Однако со временем содержание симфонической музыки усложнилось, и этот факт мало-помалу вынудил дирижеров отказаться от подобного совмещения.