Дать определение понятиям: Индивид, личность, потребности, духовный мир;
Обществознание
Дать определение понятиям: Индивид, личность, потребности, духовный мир;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивид - человек при рождении личность - устойчивая система морально - волевых качеств . потребности - ( идут с верху пирамиды ) духовные , пристиж , общение, безопасность , биологические. духовный мир - самооценка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
II. Перепишите следующие предложения. Переведите на русский язык предложения, содержащие разные формы сравнения. 1. The task of modern farmers to...
Математика
Математика