Дать определение понятиям: Индивид, личность, потребности, духовный мир;

Обществознание
Дать определение понятиям: Индивид, личность, потребности, духовный мир;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивид - человек при рождении личность - устойчивая система морально - волевых качеств . потребности - ( идут с верху пирамиды ) духовные , пристиж , общение, безопасность , биологические. духовный мир - самооценка
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