Дать толкование фразеологизму:засучив рукава
Русский язык
Дать толкование фразеологизму:засучив рукава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
засучив рукава- значит усердно что-то начать делать,с особым старанием,не жалея сил
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