Сколько га в 1км2?Сколько аров в 1 га?Сколько см2 в 1 дм2?Сколько мм2 в 1 дм2?Сколько м2 в 100 дм2?Сколько м2 в 1000 дм2?Сколько м2 в 500 дм2?Сколько см2 в 100 мм2?Сколько гектаров в 500 а?Сколько км2 в 3000 га?
Математика
Сколько га в 1км2?Сколько аров в 1 га?Сколько см2 в 1 дм2?Сколько мм2 в 1 дм2?Сколько м2 в 100 дм2?Сколько м2 в 1000 дм2?Сколько м2 в 500 дм2?Сколько см2 в 100 мм2?Сколько гектаров в 500 а?Сколько км2 в 3000 га?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 га 2) 100 ар 3) 100 см2 4) 10000мм2 5) 1м2 6) 10м2 7) 5м2 8) 1см2 9) 5га 10) 30 км2
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