Сколько га в 1км2?Сколько аров в 1 га?Сколько см2 в 1 дм2?Сколько мм2 в 1 дм2?Сколько м2 в 100 дм2?Сколько м2 в 1000 дм2?Сколько м2 в 500 дм2?Сколько см2 в 100 мм2?Сколько гектаров в 500 а?Сколько км2 в 3000 га?

Математика

Сколько га в 1км2?Сколько аров в 1 га?Сколько см2 в 1 дм2?Сколько мм2 в 1 дм2?Сколько м2 в 100 дм2?Сколько м2 в 1000 дм2?Сколько м2 в 500 дм2?Сколько см2 в 100 мм2?Сколько гектаров в 500 а?Сколько км2 в 3000 га?

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