Помогите решить х-4=36*х:6=9

Гость: Гость:

x^3+4x^2=9x+36 потом x^3+4x^2-9x-36 потом x^2(x+4)-9(x+4)=0 потом (x+4)(x^2-9)=0 потом х+4=0 или x^2+9=0 отсюда х=-4 и х2=+-3