Помогите решить х-4=36*х:6=9
Математика
Помогите решить х-4=36*х:6=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^3+4x^2=9x+36 потом x^3+4x^2-9x-36 потом x^2(x+4)-9(x+4)=0 потом (x+4)(x^2-9)=0 потом х+4=0 или x^2+9=0 отсюда х=-4 и х2=+-3
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