Решите неравенство 4соsx+4=0;
Алгебра
Решите неравенство 4соsx+4=0;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во-первых, не неравенство, а уравнение. 4cosX=-4 CosX=-1 x=pi+2piN, N принадлежит Z
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