Запишите одним словом, чтобы в нем был разделитель ней ь.например...снежная буря....??омики для пчел....дождливая погода...они растут на деревьях . ..седьмой день недели.. .отец,мать и их дети....ягоды, сваренные в сахаре.

Русский язык
Запишите одним словом, чтобы в нем был разделитель ней ь.например...снежная буря....??омики для пчел....дождливая погода...они растут на деревьях . ..седьмой день недели.. .отец,мать и их дети....ягоды, сваренные в сахаре.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метель, улья, ненастье, листья, воскресенье, семья, варенье
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