Запишите одним словом, чтобы в нем был разделитель ней ь.например...снежная буря....??омики для пчел....дождливая погода...они растут на деревьях . ..седьмой день недели.. .отец,мать и их дети....ягоды, сваренные в сахаре.

Русский язык

Запишите одним словом, чтобы в нем был разделитель ней ь.например...снежная буря....??омики для пчел....дождливая погода...они растут на деревьях . ..седьмой день недели.. .отец,мать и их дети....ягоды, сваренные в сахаре.

Автор: Гость