Литературные песни????

Гость: Гость:

Акулина шла со свадьбы домой... А мы масленицу дожидаем ♪ А мы просо сеяли ♪ А мы эту песню хлебу поём... (подблюдная) ♪ Ах вы, сени, мои сени ♪ Ах, Настасья, ты, Настасья ♪ Ах ты, душечка ♪ Ах ты, ноченька ♪ Ах, утушка моя луговая ♪ А чучу, а чучу ♪ Белолица, круглолица ♪ Было у тещеньки семеро зятьев Вдоль да по речке ♪ Вдоль по улице молодчик идет Виноград в саду растет ♪ Возле речки, возле мосту ♪ Во лузях ♪ Во пиру была Во поле береза стояла ♪ Во саду ли, в огороде ♪ В северной сторонке ♪ Во колодце водица холодна ♪ Во субботу, день ненастный ♪ В темном лесе ♪ Выйду ль я на реченьку ♪ Вылетала бедна пташка на долину ♪ Вы сестрицы-подруженьки Где Купала ночевала ♪ Гордёна ♪ Гриб-боровик Дороженька Дуня-тонкопряха ♪ Зайди, солнце, за оконце ♪ Закличка весны ♪ За морем синичка не пышно жила Ивушка Из-под дуба, из под вяза ♪ Как за нашим за двором ♪ Как по лугу, лугу ♪ Как по лугу, по лужочку ♪ Как со вечера пороша Как у наших у ворот ♪ Как у наших у ворот стоит озеро воды Кенареечка премлада Коляда-маледа ♪ Комарики Комарочек Куманечек, побывай у меня Летел голубь, летел сизой ♪ Лучина ♪ Столько подойдёт?