Виды активного отдыха? по условиям передвижения, по времени, по организации зара??ие спасибо
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Виды активного отдыха? по условиям передвижения, по времени, по организации зара??ие спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По передвежения- туризм
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