Вставь окончание у глаголов 3 л. мн.ч. Слыш...т,мечта..т,подерж...т,завис..т,подкорм...т,помеша...т,наблюда...т.

Русский язык
Вставь окончание у глаголов 3 л. мн.ч. Слыш...т,мечта..т,подерж...т,завис..т,подкорм...т,помеша...т,наблюда...т.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слышат, мечатют, поддержат, зависят, подкормят,помешают, наблюдают.
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