Что обозначают слова трех столбиков на какие вопросы отвечают ?действия какого правила ты видишь ?она .слива.вишня.девочка.оно.дерево.море.яблоко.они.сливы.деревья .яблоки

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Что обозначают слова трех столбиков на какие вопросы отвечают ?действия какого правила ты видишь ?она .слива.вишня.девочка.оно.дерево.море.яблоко.они.сливы.деревья .яблоки

Автор: Гость