Приведите 2 аргумента в сочинении по литературе на тему ,,Нравственность-это разум для сердца". Пожалуйста как можно быстрее.
Литература
Приведите 2 аргумента в сочинении по литературе на тему ,,Нравственность-это разум для сердца". Пожалуйста как можно быстрее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В качестве Анти примеро можно привести рассказ Чехова "О любви " Нравственность это голос нашего сердце , поступая нравственно мы поступаем по зову сердца.Ярким примером может служить произвидение А .С Пушкина Капитанская дочка . Петор гринев много обшялся с Машей , когда они пончли что друг другу нравтся она попрасила его спрасить раззрешения у его радителнй на ищ связь, сто он и сделал , из-за любви к Иаши , им двигали чувства.
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