Текст на казахском про правильное питание

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Тамақтану режимі. Дұрыс тамақтану режимін сақтау асқазан- ішек жолдарының әр түрлі ауруларынан, зат алмасу бұзылуларынан, семіздіктен және көптеген дерттерден сақтайды.Дұрыс тамақтану режимі деп үнемі бір уақытта, бірақ куніне 4-5 реттен кем емес ас ішуді және әр түрлі тағам түрлерін қабылдауды айтады.Түрлі аурулардың алдын алу үшін йодталған тұзды,сүт және сүттен өндірілген тағам түрлерін,етті,бауырды,жемісті, көкөністі,балықты,сонымен бірге теңіз тағамдарын жеткілікті мөлшерде пайдалану қажет. Режим правильного питания. Режим правильного питания защищает кишечник от разных болезней, от нарушения обмена веществ,от лишнего веса и множества возбудителей .Под режимом правильного питания подразумевается всегда в одно время, в одни дни не больше 4-5 раз кушать различную еду. Чтобы брать верх над разными болезнями нужно употреблять йодированную соль, молочные продукты и молоко, мясо, овощи, фрукты, рыбу, вместе с этим есть морские продукты в нужных мерах.