Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По какой цене ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1...

Математика
Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По какой цене ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1/3 закупочной цены?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*12=144 апельсина в ящике 3,6:144=0,025 доллара за апельсин 2*12=24 апельсина испортятся 144-24=120 апельсинов продаст 3,6:3=1,2 прибыль 3,6+1,2=4,8 доход должен получить 4,8:120=0,04 доллара за апельсин должен продавать
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