Где искать свои вопросы? сфотографируйте пожалуйста ну или попытайтесь обьяснить полечше

Математика
Где искать свои вопросы? сфотографируйте пожалуйста ну или попытайтесь обьяснить полечше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С правой стороны вверху есть твоя фотка ......держишь мышку ,нажимай   на фото, там написано  профиль нажми и всё!
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