Какое свойство тёплого воздуха используют в воздушном шаре? Когда прекращается е??о подъем вверх?
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Какое свойство тёплого воздуха используют в воздушном шаре? Когда прекращается е??о подъем вверх?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплый воздух поднимается вверх, когда остывает естественно.
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