Какое свойство тёплого воздуха используют в воздушном шаре? Когда прекращается е??о подъем вверх?

Окружающий мир

Какое свойство тёплого воздуха используют в воздушном шаре? Когда прекращается е??о подъем вверх?

Автор: Гость