Цитаты из литературных произведений(известных) с разговорной лексикой (4 примера) Срооочно пожалуйста Отмечу лучшим/ой

Русский язык
Цитаты из литературных произведений(известных) с разговорной лексикой (4 примера) Срооочно пожалуйста Отмечу лучшим/ой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлинную историю трудового народа нельзя знать,не зная устного народного творчества М.Горький Большинство пословиц и поговорок мира пронизаны пафосом гуманных идей и чистых чувств,соприкосновение с их миром доставляет человеку радость По В.П.Аникину О Тютчеве не спорят;кто его не чувствует,тем самым доказывает,что он не чувствует поэзии И.С.Тургенев Чудесный талант!Какие стихи!Он мучит меня своим даром,как привидение В.А.Жуковский
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