Найдите три последовательных натуральных числа, если их сумма равна 840
Математика
Найдите три последовательных натуральных числа, если их сумма равна 840
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(x+1)+(x+2)=840 x+x+1+x+2=840 3x+3=840 3x=840-3 3x=837 x=279 - 1 число 279+1=280 - 2 число 279+2=281 - 3 число Проверка: 279+280+281=840
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